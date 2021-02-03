إجراء 124 قسطرة قلبية بمستشفى بنى سويف التخصصى يناير الماضي

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الأربعاء، إن أطباء قسطرة القلب بالمستشفى قاموا خلال شهر يناير الماضي بإجراء 124 حالة قسطره قلبية من بينهم 54 حالة قسطرة تشخصية و70 حالة قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات، ليصبح إجمالي عدد حالات القسطرة الذي تم اجراءوها منذ بدأ المبادرة الرئاسية 1116 حالة، في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة ودعمها للمستشفى خلال الفترة الماضية ومساعدتها في تركيب وتشغيل الجهاز وتوفير المستلزمات التشغيل خلال منذ بداية التشغيل.ووجه مدير عام المستشفى الشكر لطاقم العمل داخل قسم القسطرة برئاسة الدكتور محمود عبدالعزيز رئيس القسم واستشاريين الدكتور ياسر جمعة، والدكتور محمود مصطفى، وأفراد فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وتحفيزا لطاقم العمل قررت إدارة المستشفى بصرف مكافاه للعاملين بالقسم بناء على توصيه رئيسة امانة المراكز الطبية المتخصصة.