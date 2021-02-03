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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس بـ16.5 مليون جنيه في المحلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:40 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، 3 مدارس جديدة بمركز المحلة الكبرى، بحضور سامية توفيق، عضو مجلس النواب، أحمد الشعراوي والمهندس عمرو السعيد فهمي عضوي مجلس الشيوخ.

بدأت الجولة بافتتاح  مدرسة راغب نخلة الابتدائية بمركز المحلة الكبرى والتي تقع على مساحة 2050.47 متر مربع،  وتتكون من 5 أدوار بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و134 ألف جنيه.

كما افتتح المحافظ مدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسي والتي تقع على مساحة 2100 متر مربع، وتتكون من 3 أدوار بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه.

واختُتِمَت الجولة بافتتاح المبنى الإضافي بمدرسة كفر العبايدة الابتدائية المشتركة، والذي يتكون من 5 أدوار وبتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

يُذْكَر أن محافظ الغربية افتتح 19 مدرسة تحتوي على 292 فصلا بتكلفة إجمالية 105 ملايين و923 ألف جنيه بمراكز (طنطا، بسيون، قطور، زفتى، السنطة، كفر الزيات والمحلة الكبرى)، منذ بداية عام 2021.
رافق المحافظ خلال الافتتاحات المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.

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