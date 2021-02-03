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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال يناير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للاستشارات الاقتصادية اليوم الأربعاء تراجع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 52 نقطة، مقابل 56.3 نقطة خلال ديسمبر الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ تسعة أشهر.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشارت أحدث البيانات إلى تراجع وتيرة نشاط الأعمال في ظل تسجيل أقل مستوى لمؤشر الطلبيات الجديدة منذ أغسطس الماضي، وزادت الطلبيات الخارجية بأقل معدل لها منذ ثلاثة أشهر، حيث تراجع الطلب العالمي على خلفية تجدد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خارج الصين.

كان تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين الماضي قد أظهر استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي وإن كان بوتيرة أبطأ.

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