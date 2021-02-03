رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

191.6 مليار جنيه.. الحكومة: تنفيذ 78% من استثمارات العام الماضي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:34 ص
جريدة الدستور
مني هيبة
طباعة
كشفت بيانات وزارتي المالية والتخطيط، عن تنفيذ 78% من الاستثمارات العامة المدرجة بخطة العام المالي الماضي 2019-2020، بقيمة 191.6 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات التي عرضها ممثلو الوزارة خلال الاجتماع الذي عقد بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 20192020؛ أن الربط الأصلي لإجمالي الاستثمارات الحكومية في موازنة العام الماضي بلغ 211 مليار جنيه، فيما تم تعديله إلى 244 مليار جنيه.

وردًا على الاستفسار حول عدم استكمال التنفيذ الفعلي لخطة المشروعات المدرجة بالموازنة والتي تعادل 22% من إجمالي الخطة، أفاد مسئولي وزارتي المالية والتخطيط، بأن ذلك يرجع إلي عدد من العوامل التي أعاقت عمليات التنفيذ في بعض المشروعات بنسبة 100%.

ومن ناحيته قرر النائب مصطفى سالم، رئيس الجلسة، تحديد المسؤولية في الجهات والوزارات المختلفة من عدم دقة التقديرات التي يتم وضعها بالموازنة، والتي أسفرت عن احتجاز أموال لصالح بعض الوزارات والجهات، لم يتم الاستفادة منها رغم حاجة بعض الوزارات والجهات الأخرى إليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

السيسي يستقبل سعد الحريري بقصر الاتحادية اليوم

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

فرنسا: أسترازينيكا غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)

«اللي باعنا خسر دلعنا».. مفردات الخسارة في الحارة المصرية

محمود مطر يروى تفاصيل السنوات الأخيرة فى حياة السندريلا

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس