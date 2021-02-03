191.6 مليار جنيه.. الحكومة: تنفيذ 78% من استثمارات العام الماضي

كشفت بيانات وزارتي المالية والتخطيط، عن تنفيذ 78% من الاستثمارات العامة المدرجة بخطة العام المالي الماضي 2019-2020، بقيمة 191.6 مليار جنيه.وأوضحت البيانات التي عرضها ممثلو الوزارة خلال الاجتماع الذي عقد بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 20192020؛ أن الربط الأصلي لإجمالي الاستثمارات الحكومية في موازنة العام الماضي بلغ 211 مليار جنيه، فيما تم تعديله إلى 244 مليار جنيه.وردًا على الاستفسار حول عدم استكمال التنفيذ الفعلي لخطة المشروعات المدرجة بالموازنة والتي تعادل 22% من إجمالي الخطة، أفاد مسئولي وزارتي المالية والتخطيط، بأن ذلك يرجع إلي عدد من العوامل التي أعاقت عمليات التنفيذ في بعض المشروعات بنسبة 100%.ومن ناحيته قرر النائب مصطفى سالم، رئيس الجلسة، تحديد المسؤولية في الجهات والوزارات المختلفة من عدم دقة التقديرات التي يتم وضعها بالموازنة، والتي أسفرت عن احتجاز أموال لصالح بعض الوزارات والجهات، لم يتم الاستفادة منها رغم حاجة بعض الوزارات والجهات الأخرى إليها.