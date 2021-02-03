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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:06 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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نشر موقع "بيزنس واير"، وهي شركة عالمية للعلاقات العامة ومتخصصة في نقل البيانات المالية والاقتصادية، تقريرا أشادت فيه بأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تعد "من أسرع الأسواق نموًا وأكثرها مرونة في القارة الإفريقية".

ونوهت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر شهدت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا بسبب الانخفاض الكبير في معدلات البطالة والتضخم، متوقعة أن تستمر البلاد في نموها الاقتصادي خلال الاربع سنوات القادمة، مما يعزز الاستهلاك المتزايد فى الاقتصاد.

وأضاف التقرير أن مصر كانت تحتل المرتبة 45 بين أكبر الاقتصادات في عام 2019، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.6% إلى 302.3 مليار دولار بين عامي 2018 و2019، حيث يمثل القطاع الصناعي الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27.9%.

وتابع التقرير: "علاوة على ذلك، تعد مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بين الاقتصادات الإفريقية، ما وفر للبلاد فرص العمل والنمو التي تشتد الحاجة إليها".

ولفت إلى أن من ضمن العوامل التي أدت إلى إحداث نمو اقتصادي في البلاد هي تطور صناعة "المركبات ذات العجلتين" أو الدراجات النارية، مشيرا إلى أن هناك نموا هائلا في الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التوصيل بهذا النوع من المركبات في المرحلة الأخيرة، لا سيما في ظل الازدحام العمراني في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، فضلا عن تكلفتها المنخفضة بالمقارنة لغيرها من وسائل النقل الخاصة.

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