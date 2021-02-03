رشوة مقابل إخماد الحرائق فى كمبوديا

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية الكمبودي سار خينج أصدر أوامره بمعاقبة رجال الإطفاء الذين يطالبون بالحصول على رشاوى مقابل إخماد الحرائق.وأصدر خينج أوامره لحكام الأقاليم بقمع هذه الممارسة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي فساد بين العاملين في مجال خدمات الطوارئ.ونقلت صحيفة خمير تايمز عن الوزير القول "لا يجب أن تحصل على مال مقابل المهام، لا تستخدمها كوسيلة لكسب المال لنفسك. هذا ليس صحيحا".وأضاف "أطالب جميع السلطات بالانتباه لهذه المشكلة وحلها وعدم السماح بحدوثها".ويشار إلى أن كمبوديا تعد من أكثر الدول فسادا في العالمة، بحسب منظمة الشفافية الدولية.وكان مؤشر الفساد الذي أصدرته المنظمة الأسبوع الماضي قد أظهر أن كمبوديا تعد ثالث أكثر دولة فسادا في منطقة آسيا- المحيط الهادي بعد أفغانستان وكوريا الشمالية.