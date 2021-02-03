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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فرنسا: أسترازينيكا غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:41 ص
جريدة الدستور
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أوصت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أن لقاحات فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، التابعة للشركة البريطانية "أسترازينيكا"، هو ثالث لقاح مصرح به في البلاد، بعدم استخدامه مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما وذلك بسبب نقص البيانات المتاحة حاليا حول فعاليته لهذه الفئة العمرية.

وقالت "دومينيك لو جولوديك" رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- إنه يوجد نقص في المعلومات فيما يخص نجاعة هذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.. موضحة أن هذه المعلومات سوف تتوفر خلال الأسابيع المقبلة وأن الدولة في انتظار هذا الأمر وأوصت باستعماله للمرضى الذين يبلغ عمرهم أقل من 65 عاما.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد رأت أن لقاح "أسترازينيكا" آمن للاستخدام ويوفر استجابة مناعية جيدة ومع ذلك، لا توجد حتى الآن بيانات حول مدى فاعلية اللقاح في الحماية من مرض "كوفيد-19" الشديد في الفئات العمرية الأكبر سنا.

يذكر أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد قال إن اللقاح الذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية "غير فعالة تقريبا" بالنسبة لهذه الفئة العمرية، كما نصحت ألمانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما. وفي المقابل، دافعت شركة "أسترازينيكا" عن اللقاح ضد الاتهامات بأنه غير فعال لمن هم فوق 65 عاما.

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