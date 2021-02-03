976 إصابة جديدة بكورونا فى بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 11 ألفا و452 اختبارًا معمليًا للكشف عن الجائحة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، أن 36 مريضًا بالفيروس التاجي توفوا في آخر 24 ساعة، فيما لا يزال 279 مريضًا بوحدات العناية المركزة بإجمالي 2901 مريضًا داخل المستشفيات.وأضافت أن 1512 شخصًا تماثلوا للشفاء التام جراء الإصابة بالجائحة في آخر 24 ساعة، بينما تلقى 3283 شخصًا اللقاح المضاد، بإجمالي وصل إلى 45 ألفا و917 شخصًا منذ بدء وصول اللقاحات إلى بلغاريا.