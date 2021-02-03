برلماني عراقي يحذر السلطات الأمنية من مخططات داعش

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والحذر التام أمام مخططات تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال الكعبي في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الأربعاء، "ندعو الأجهزة الأمنية في كافة القواطع إلى اليقظة والحذر التام أمام مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإجرامية دون توقف وتخليص البلاد من شرهم"، محذرا من "التهاون أو التراخي مع الجرائم الأخيرة لهذه المجموعات الإرهابية ودحرها انتقاما لجميع شهداء العراق".وأكد الكعبي ضرورة "تكثيف الجهد الاستخباري لاسيما في المناطق التي تنشط فيها بقايا خلايا داعش، والإسراع في معالجة أسباب الثغرات الأمنية التي تفسح المجال أمام قوى الشر لتنفيذ عملياتهم الغادرة"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"العمليات النوعية التي أدت إلى هلاك ما يسمى الوالي العسكري العام لقاطع جنوب البلاد، والنتائج التي تخللتها عمليات ثأر الشهداء".