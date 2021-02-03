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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزتان أرضيتان قبالة سواحل فى روسيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:44 ص
جريدة الدستور
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رصد خبراء الزلازل بموسكو، اليوم الأربعاء، هزتين أرضيتين بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وقالت هيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن "الهزة الأرضية الأكثر قوة تم رصدها فجر اليوم، في المحيط الهادئ على بعد 129 كلم جنوب شرقي مدينة أوست كامتشاتسك، مضيفة أنه بلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر، وكانت على عمق 59 كيلومترا.

وتابعت:"أما الهزة الثانية صباح اليوم بالتوقيت المحلي لموسكو، قرب السواحل الغربية لشبه الجزيرة في خليج شيليخوف، حيث بلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس ريختر، وعمقها 6 كيلومترات".

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