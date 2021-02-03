رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:16 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
طباعة
تقدم إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان، مجموعة من الخدمات الطبية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة عبير درويش، مدير إدارة الطب العلاجي.

وتشمل الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان الآتي:

- الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.

- تقديم خدمة الطوارىء الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.

- التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعي، للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

- إمداد الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعي بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى من ماسكات وجوانتيات، ومطهرات الأسطح والصابون وذلك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.

- تدريب هيئة التمريض والسادة المنوطين بالإشراف الطبي على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.

- نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وذلك نقلا عن وزارة الصحة المصرية.

- عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال فترات امتحانات الطلاب عن طريق توفير مقاييس قياس درجة الحرارة عن بعد لجميع الطلاب وعمل نشرة بالإجراءات الإحترازية والسادة أعضاء الطاقم الطبي.

- الإشراف والمرور على الوحدات العلاجية.

- الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.

كذلك تتضمن الخدمات علاج الطلبة على نفقة الجامعة، والذي يشمل تحويلهم للمستشفيات المتعاقد معها لعمل العمليات أو إجراء أي أشعات أو تحاليل متخصصة بالتعاون مع مستشفى الطلبة بجامعة حلوان.

هذا بالإضافة إلى استرداد قيمه فواتير العلاج الطلبه الذين اضطروا لدفع ثمن الإجراء الطبي نتيجه حاله طارئه وهو جزء مهم من عمل الطب العلاجي، وتقوم إدارة الطب العلاجى بعمل لجنه طبيه قبل بدء العام الدراسي مباشرة وفور الانتهاء من أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بكليات معينة بالجامعة.



موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 3 فبراير 2021

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-2-2021

دراسة: مادة مستخصلة من نبات الدرياس «فعالة للغاية» ضد كورونا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

محمود مطر يروى تفاصيل السنوات الأخيرة فى حياة السندريلا

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

جمال حسان: المسودات فى صورتها الأولى كتابة حرة لا تهم أحدا