«الحريرى» يزور مصر لبحث الأوضاع فى لبنان والمنطقة

توجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم الأربعاء إلى مصر.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن من المقرر أن يلتقي الحريري بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وستتناول المحادثات آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.يذكر أنه كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.