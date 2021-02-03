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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. 12 مصابا ومتوفيا في حادث أسوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:03 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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توصلت ''الدستور'' لأسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، ما أدى لاشتعال الثانية، بين الكيلو 90 والكليو 120 إدفو الصحراوي الغربي في أسوان.

وأسماء المصابين وإصابتهم كالتالي:'' ياسر. ع. إبراهيم''، يبلغ من العمر 30 عامًا، وإصابته إشتباه كسر بالذراع الأيمن، و'' الدسوقي. ع. ب'' يبلغ من العمر 40 عامًا، وإصابته إشتباه كسر بالعمود الفقري، و'' إبراهيم، ع. إ''، يبلغ من العمر 25 عامًا، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وشاذلي. ص. أ''، يبلغ من العمر 25 عامًا، وإصابته، كسر بالقدم اليمني، و'' مصطفى. ع. إبراهيم''، يبلغ من العمر 41 عامًا.

كما تضمن المصابين تلك الحالات أيضا: "حمدي. ا. ع"، يبلغ من العمر 25 عامًا، وإصابته إشتباه كسر بالقدم اليمني، و"محمد. ع. ا"، يبلغ من العمر 47 عامًا،وإصابته إشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"أحمد. س. ا"، يبلغ من العمر 43 عامًا، وإصابته إشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"محمد. م. ب"، يبلغ من العمر 25 عامًا"، كدمات متفرقة بالجسم.

والمتوفين هم:'' أحمد. م. ع'' يبلغ من العمر 32 عامًا، و'' صالح.ا.ا''، يعمل أمين شرطه، ويبلغ من العمر 40 عامًا، و'' مصطفى. ع. إ'' يبلغ من العمر 45 عامًا.

وتبين بالانتقال والمعاينة الأولية أن الميكروباص قبل الحادث كان خط سيره يتوجه من المرضى من إدفو إلى للكشف في عيادات محافظة أسيوط، والعكس أيضًا.

وشهدت مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، صباح اليوم، تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، أدى إلى اشتعال الميكروباص.

وذلك ما بين الكيلو 90 والكليو 120 إدفو الصحراوي الغربي، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، ووفاة 3 أخرون.

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