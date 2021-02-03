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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 110 آلاف و679 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:55 ص
جريدة الدستور
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 110 آلاف و679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 26 مليونا و431 ألفا و799 حالة على الأقل.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 3389 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 446 ألفا و744 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 52 مليونا و657 ألفا و675 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 32 مليونا و780 ألفا و860 جرعة على الأقل للمواطنين.

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