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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تحسن المعنويات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، فيما قادت أسهم شركات النقل المكاسب، إذ تلقت المعنويات في السوق الدعم من موجة صعود بقيادة شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية وتوقعات بأرباح قوية للشركات المحلية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي واحدا بالمئة إلى 28646.50 نقطة، بينما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة إلى 1871.09 نقطة.

واختتمت الأسهم الأمريكية الجلسة على ارتفاع قوي لليوم الثاني على التوالي بدعم من مكاسب لأمازون وألفابت الشركة الأم لجوجل قبل إعلان نتائج أعمالهما، وبفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في حزمة أمريكية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، فيما قادت أسهم شركات الطيران والنقل البري التي عصفت بها الجائحة المكاسب.

وقفز سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 6.56 بالمئة بينما ارتفع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.9 بالمئة.

وربح سهم سكك حديد وسط اليابان، التي تشغل القطارات فائقة السرعة التي تربط بين طوكيو وأوساكا، 5.47 بالمئة. وزاد سهم سكك حديد غرب اليابان 6.86 بالمئة وقفز سهم سكك حديد شرق اليابان 5.48 بالمئة.

ومددت اليابان أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى لمدة شهر آخر، إذ تسعى لمواصلة السيطرة على تفشي كوفيد-19، على الرغم من أن عدد الإصابات اليومية بدأ في الانخفاض.

وصعد سهم ميتسوبيشي موتور 11.34 بالمئة ليتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي الخسارة السنوية أمس.

وزاد سهم باناسونيك 3.84 بالمئة بعد أن قال تكتل صناعة الإلكترونيات إن أنشطته للبطاريات التي تورد منتجاتها لتسلا ستصبح مربحة في السنة المالية الجارية، ورفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل في سنة كاملة بأكثر من النصف.

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