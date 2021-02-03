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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1384 إصابة جديدة و56 وفاة بكورونا فى باكستان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:02 ص
جريدة الدستور
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سجلت باكستان 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 549 ألفا و32 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية- اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 56 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و802.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 1509 أشخاص للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 504 آلاف و46 شخصا.

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