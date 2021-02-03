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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو لبذل جهود متواصلة لمكافحة الإرهاب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:23 ص
جريدة الدستور
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دعا عضو مجلس الدولة الصيني رئيس المجموعة القيادية لمكافحة الإرهاب "تشاو كه تشي" إلى بذل جهود متواصلة لمكافحة الإرهاب، لضمان تحقيق الأمن السياسي والاستقرار الاجتماعي في الصين.

وقال تشي –في كلمة اليوم خلال مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب عبر رابط الفيديو- إن العام الحالي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وبداية الخطة الخمسية الـ14، وإن الصين تشرع الآن في رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل كامل.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ينبغي أن تكون دوائر الأمن العام على دراية بالتحديات الجديدة في مكافحة الإرهاب، وأن تظل يقظة للغاية في هذا الصدد. مطالبا دوائر الأمن العام على مواصلة الضغط الشديد على الأنشطة الإرهابية المحتملة واجتثاثها من جذورها في الوقت نفسه.

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