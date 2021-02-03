«بناء الدولة الحديثة» و«يعني إيه مصر» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات المهمة.فتحت عنوان (بناء الدولة الحديثة)، قال محمد بركات في عموده (بدون تردد) بصحيفة (الأخبار)،: "ليس من الصواب في شئ تصور أن المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها حاليا بطول البلاد وعرضها، في الطرق والكباري ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والمدن الجديدة وغيرها وغيرها، هي مجرد مشروعات كبيرة منفصلة وقائمة بذاتها، وغير مترابطة مع غيرها من المشروعات الخدمية والإنتاجية والعمرانية المتنوعة والمتعددة".وأضاف: " ذلك تصور في غير محله وخطأ في الرؤية لا يرقى إلى مستوى الفهم الصحيح لواقع الحال، فلا هي مجرد مشروعات منفصلة وغير مترابطة، ولا هي مجرد تطوير وتحديث لقطاعات بذاتها في غيبة الإطار الشامل والنظرة الكلية لكل القطاعات في الدولة على عمومها.. بل هي أكثر من ذلك وأعظم في حقيقتها وجوهرها، حيث إنها الخطوة الأساسية والقاعدة الرئيسية، التي تقوم عليها التنمية الشاملة في أي دولة من الدول في العالم كله شرقه وغربه".وأكد الكاتب أنه لا توجد دولة في العالم تريد أن تكون قوية وحديثة ومتطورة، دون أن يكون لديها شبكة طرق حديثة وكفؤة، تربط كل أنحائها وتسهل حركة النقل والانتقال في كل أرجائها، وتربط مصادر الإنتاج بمواقع وأماكن الاستهلاك وأيضا مرافئ التصدير.ولفت إلى أنه في هذا الإطار تجرى وتقام وتتم هذه المشروعات، التي هي في حقيقتها البوابة الرئيسية لبناء الدولة المدنية الحديثة والقوية، المنطلقة على طريق التنمية الشاملة.وفي عموده (إنها مصر) بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (يعني إيه "مصر"؟)، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إن: "مصر هي التي يعيش فيها أبناء كل الدول الذين ضاقت بهم أوطانهم، فجاءوا إلى بلادنا كإخوة أعزاء وليس لاجئين، وفتحنا لهم قلوبنا ليعيشوا بيننا، لأن عدالة الإنسانية لا تدير ظهرها أبدًا لمن تضيق بهم سبل الحياة".وأضاف: "مصر التي فشلت جماعات التطرف والإرهاب أن تزرع فيها بذور الصراع الطائفي، فكان شعبها دائمًا يلجأ إلى هويته المصرية، ليحتمي من كل دعاوى الفتنة والتشرذم، ويستظل بعلمها وترابها وسمائها ونيلها".وأكد جبر أن مصر هي مزيج الثقافات والحضارات على مر التاريخ، وتستمد قوتها من تسامحها، ومن احتواء الآخر والتعايش السلمي الآمن بين أبناء مختلف الديانات والملل والثقافات والحضارات، وتضفي على الجميع مسحة مصرية هادئة ورائعة.واختتم بأن مصر التي ترتفع دائمًا فوق الصغائر، فلا تبادل السيئة بالسيئة، ولا المؤامرة بالمؤامرة، بل تتسلح بقوتها الكامنة في أعماق شعبها، وتثق دائمًا أن الله لا يترك أبدًا من يتآمر عليها.وفي صحيفة الجمهورية، قال رئيس التحرير الكاتب عبدالرازق توفيق في عموده "من آن لآخر" بعنوان (تفكيك صناعة الفوضى)، إن: " الحقيقة الثابتة والراسخة والتي لا يختلف عليها اثنان هي أن الأمن القومى العربي كل لا يتجزأ.. وأن ما تمر به المنطقة من تحديات وتهديدات ومخاطر وأطماع وأوهام ومخططات ومؤامرات وإرهاب مدعوم وممول وتشرف عليه دول وأجــهــزة مــخابرات دولية معادية تجعل العرب في أشد الحاجة إلى التعاون والتكاتف والعمل المشترك والتنسيق فيما بينهم.. وأن يفكر الجميع بأنهم على سفينة واحــدة.. وأنهم مستهدفون من أهل الشر أكثر من أي وقت مضي".وأضاف الكاتب: " أدركت مصر واستشعرت مبكرا الخطر الداهم الذي يهدد أمة العرب خاصة أن المشهد في المنطقة ينذر بكوارث وتداعيات وعواقب وخيمة وإذا لم ينتبه العرب لهذا الخطر فإن الأمر جد كارثي وأن هذه الأمة في أشد الاحتياج ومع إدراك اللحظة الفارقة إلى توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية".ولفت إلى أن أمة العرب تواجه تحديات وتهديدات خطيرة.. وهناك دول عربية تشهد أزمات.. وتدخلات أجنبية خارجية غير مشروعة.. ومحاولات قوى إقليمية ودولية صناعة الفوضى فيها حتى يتمكن منها الإرهاب وتتحول إلى أشلاء دولة.. ومن هنا بادرت مصر من خلال جهود رئاسية مخلصة وشريفة.. وتحركات ناجحة لرئيس جهاز المخابرات المصري لحشد الطاقات.. والعمل المشترك بين أجهزة المخابرات العربية من خلال (المنتدى العربي الاستخباري) الذي ينصهر فيه الجميع من أجل الحفاظ وصون الأمن القومي العربي وحماية شعوب الأمة من خلال تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والمعلومات والرؤى ووجهات النظر بما يشكل منظومة مخابراتية معلوماتية تتصدى وتجهض كافة أنواع وأشكال الخطر على دول أمتنا العربية.وذكر الكاتب أن مصر قد استوعبت مبكرا.. وبادرت قبل الجميع بأهمية أن يكون العرب على قلب رجـل واحــد وسدا منيعا أمام محاولات الإضعاف والإفشال والإسقاط وصناعة الفوضى في أوطانهم.. وإنه من المهم كما أكد الرئيس السيسي تفعيل "المنتدى العربي الاستخباري" كآلية قوية أو داعمة للتعاون الاستخباري بين الدول العربية كذلك وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب ترتكز على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة.وتحت عنوان دموع "يحيى الدرع"، قال الكاتب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" في عموده (صندوق الأفكار) إن: " مصر نجحت مرتين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي انتهت يوم الأحد الماضي..النجاح الأول في التنظيم الرائع لها على أرضها، وسط صخب ومشكلات «كورونا»، التي تأثر بها العالم كله، ويكفى نجاح الدولة المصرية، وأجهزتها الصحية، في السيطرة صحيا على منتخبات العالم، ولم تحدث شكوى واحدة في هذا الإطار، وهذا إنجاز ضخم لدولتنا، ورئيسها، وحكومتها".وأضاف: " أما النجاح الثاني، فكان من رجال المنتخب الوطني، الذين نجحوا في ترك بصمة قوية لهم بين منتخبات العالم، مما يؤهلهم لتحقيق حلم الفوز ببطولة كأس العالم المقبلة، وحصد الميداليات الذهبية في أوليمبياد طوكيو".ومضى قائلا: "لقد تأثرت بشدة بدموع «يحيى الدرع»، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عقب خروج الفريق من بطولة العالم التي أقيمت في مصر.. خسر المنتخب الوطني برميات الترجيح «38-39»، بعد 4 أشواط إضافية، في مباراة مثيرة، وغير عادية، ليسجل أبطال مصر أسماءهم بأحرف من نور في تلك البطولة، وفى سجل بطولات كرة اليد العالمية..دموع «يحيى الدرع» كانت صادقة، فهو وزملاؤه كانوا نماذج لأبطال مصر الذين قدموا أداء مشرفا، وبطوليا في كل المباريات- بلا استثناء".واختتم سلامة بأن: "مصر، كلها، تعاطفت مع المنتخب الوطني، سواء ِمن يتابعون الرياضة، أو حتى غير المهتمين بها.. أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد نجحوا في جذب انتباه كل أفراد الشعب المصري، بل كل المتابعين لكرة اليد في العالم".وفي عموده (كل يوم) بصحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان "البرلمان في الميزان"، قال الكاتب مرسي عطالله إن: " إذا كانت التحية واجبة لمجلس النواب الجديد الذي يستشعر أعضاؤه أن التحديات والمصاعب التي تواجهنا في حاجة إلى مزيد من المناقشات الحرة تحت قبة البرلمان لبلورة المطالب الشعبية المشروعة والمساعدة على صياغتها في صورة موضوعية تساعد الحكومة على ترتيب أولوياتها فإن التحية أيضا واجبة ومستحقة لمجلس النواب السابق الذي لم يقصر في أداء عمله وإنما قام بما كان ينبغي عليه القيام به كجسر عبور بين مرحلة الفوضى التي سبقته ضمن إفرازات وتداعيات أحداث يناير 2011 وبين مرحلة الاستقرار والانطلاق التي دخلتها مصر مع بداية العشرية الثالثة للقرن الـ21".وأضاف: "يحدونا الأمل في أن يرتفع الأداء البرلماني في المجلس الجديد بما يرتقى إلى مستوى التقدم والاستقرار الذي بلغته مصر الآن.. وأيضا لابد أن يحسب لمجلس النواب السابق دوره المحمود في التجاوب مع تطلعات القيادة السياسية في السنوات الخمس السابقة من أجل تحقيق كل ما كان ينبغي تحقيقه في ظل ظروف هذه المرحلة وتحدياتها الصعبة التي نجحنا بحمد الله في تخطيها وعبورها".