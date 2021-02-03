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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع تركى: أردوغان يسابق الزمن لوقف فرض اية عقوبات من الإدارة الأمريكية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:09 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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فال موقع أحوال التركي، إن تركيا تسعى جاهدة لتخفيف التوتر مع الإدارة الأميركية الجديدة حول عدة ملفات خلافية عالقة قد تدفع الرئيس جو بايدن في الفترة القادمة لفرض عقوبات على أنقرة وهو السيناريو الذي يقض مضاجع النظام التركي الذي يحاول ترميم التصدعات التي أحدثها في علاقات بلاده مع الحلفاء الغربيين.  

واستباقا أو محاولة لتأخير أي إجراء عقابي قد تتخذه الولايات المتحدة، كان آخرها اتصال هاتفي جمع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، عددا من القضايا تشكل في مجملها مصدرا للتوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)

شملت المباحثات ملف التوتر في شرق المتوسط، حيث نددت واشنطن مرارا بالانتهاكات التركية ودعت إلى حل الخلافات القائمة مع اليونان وقبرص بالحوار.

وهيمن الخلاف حول شراء تركيا منظومة الصواريخ الدفاعية الروسي اس 400 وكذلك تعليق واشنطن برنامج مقاتلات اف 35 لتركيا على المباحثات بين المسؤول التركي ومستشار الأمن القومي الأميركي.

وتحاول تركيا حل هذا الخلاف الذي يهدد بتعرض لعقوبات أميركية. وقال قالن إنه جرى التأكيد على بذل الجهود المشتركة لمعالجة المشكلة القائمة.

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