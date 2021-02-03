بعد زيارته ووهان.. فريق الصحة العالمية: حصلنا على بيانات لم يرها أحد

قال فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان الذي يحقق في أصول كورونا خلال زياتهم لووهان الصينية التي شهدت أول انطلاقة لفيروس كورونا: أنهم حصلوا على بيانات "لم يرها أحد من قبل" وإنهم "يصلون حقًا إلى نتيجة ما، لكن لم يستبعدوا احتمال هروب الفيروس من المختبر.وقال الدكتور بيتر داسزاك، وهو جزء من مهمة منظمة الصحة العالمية الجارية، لشبكة سكاي نيوز: "نشهد معلومات جديدة وهي جيدة، إنها أشياء قيّمة للغاية بدأت في مساعدتنا في النظر في الاتجاهات الصحيحة لهذا الفيروس."وأضاف الدكتور داسزاك: أن الزيارات الميدانية كانت تقدم معلومات قيمة - لا سيما سوق المأكولات البحرية في هوانان، حيث ظهرت أولى حالات كورونا على الإطلاق.وتابع: "نحن في السوق ننظر حولنا بمفردنا ونطرح الأسئلة، ونلتقي بمديري السوق، مع البائعين الذين عملوا هناك وأشخاص من المجتمع ونطرح عليهم الأسئلة.وأضاف: "نحن نتحدث إلى الأشخاص الذين جمعوا عينات من أرضية السوق ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية. هذا هو نوع المعلومات التي نحصل عليها مع الناس المعنيين حقًا."وقال الدكتور دازاك "هناك القليل من القرائن التي نجدها هنا وهناك في ثروة البيانات".وأضاف: "إنهم يشاركوننا بيانات لم نرها من قبل - لم يرها أحد من قبل. إنهم يتحدثون معنا بصراحة عن كل مسار ممكن. نحن حقًا نتجه إلى مكان ما وأعتقد أن كل عضو في الفريق سيقول ذلك، وتابع: "أعتقد أن الصين منفتحة ومستعدة للعمل معنا ونحن نشهد ذلك كل يوم".