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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: مادة مستخصلة من نبات الدرياس «فعالة للغاية» ضد كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:47 ص
نبات الدرياس
نبات الدرياس
وكالات
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كشف فريق من الباحثين في جامعة نوتنجهام البريطانية أن مادة ثابسيجارجين غير المعروفة والتي تستخلص من نبات الدرياس ثبت أنها "فعالة للغاية" ضد فيروس كورونا، وأوضح فريق الباحثين أن هذه المادة أظهرت نتائج مذهلة.

ووجدت الدراسة البحثية، التي نشرت اليوم الأربعاء في مجلة "فايرسيز"العلمية أن هذه المادة تولد استجابة مناعية فطرية عالية الفعالية ضد ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الجهاز التنفسي التي تصيب البشر، بما في ذلك فيروس كورونا.

ومع ذلك، قال قائد فريق البحث الطبي البروفيسور كين تشاو تشانج إنه لاتزال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التجارب بشكل واضح، مشيرا إلى أن "النتائج الحالية تشير بقوة إلى أن مادة ثابسيجارجين ومشتقاتها توفر علاجات واعدة ضد كورونا وفيروس الإنفلونزا.

وتم استخدام العديد من العلاجات لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى من الوباء، بما في ذلك عقار ديكساميثازون المنتمي إلى عائلة الستيرويدات وعقار ريجن-كوف2- الذي طورته شركة ريجينيرون الأمريكية من خليط من الأجسام المضادة وتم استخدامه في علاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما تم إدخاله إلى المستشفى في أكتوبر الماضي كما أوصى مسؤولو الصحة والأطباء بزيادة تناول فيتامين (د) كوسيلة وقائية.

وأنتجت العديد من شركات الأدوية في العالم لقاحات ضد فيروس كورونا، بما في ذلك اللقاحات التي طورتها شركات فايزربيونتيك، ومودرنا، وأكسفوردأسترازينيكا والتي تم الموافقة على استخدامها في العديد من الدول.

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