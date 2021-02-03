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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا اليومية فى الصين عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:43 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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سجلت الصين اليوم الأربعاء أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، في أحدث مؤشر على كبح موجة العدوى الحالية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولا من 30 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن من بين الحالات 15 حالة محلية مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

وتراجعت الإصابات بدون أعراض إلى 12 حالة من 15 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89619 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636
وفاة.

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