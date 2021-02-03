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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

انفجار صاروخ سبيس إكس أثناء تجربة إطلاق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:41 ص
انفجار صاروخ سبيس
انفجار صاروخ سبيس إكس
وكالات
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انفجر صاروخ ستارشيب الذي أنتجته شركة سبيس إكس خلال تجربة إطلاق أمس الثلاثاء، وذلك بعد محاولة هبوط أدت إلى تعطل المحرك عن العمل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" بعد عملية إقلاع مثالية على ما يبدو في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس،

وصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق في الجو، ثم أغلق الصاروخ محركاته منأجل القيام بالهبوط.

ومع ذلك، تعطل أحد المحركات عن إشعال شرارة واشتعلت النيران في صاروخ(ستارشيب إس إن 9) بعد حوالي ست دقائق ونصف من الإقلاع.

وتحطم الصاروخ بعد ذلك في طريق عودته إلى الأرض تمامًا مثل النموذج الأولي لصاروخ (إس إن8) الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي.

وكان النموذج الأولي لصاروخ ستارشيب قد صعد سابقًا إلى ارتفاع حوالي12.5 كيلومترًا.

والهدف من هذه التجارب هو اختبار المكونات الفردية للصاروخ الجديد.

ويخطط إيلون ماسك، رئيس شركة سبيس إكس، لنقل البضائع والأشخاص إلى القمر والمريخ يومًا ما.

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