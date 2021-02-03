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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حريق غابات فى مدينة بيرث الأسترالية يدمر أكثر من 70 منزلا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:37 ص
حريق غابات
حريق غابات
وكالات
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قال دارين كليم، مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ في ولاية بيرث غربي أستراليا، إن حريق غابات في ضواحي الولاية تسبب في تدمير أكثر من 70 منزلا.

وحسبما أفادت وكالة انباء "فرانس برس" أضاف كليم في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء أن عدد المنازل التي تضررت جراء الحرائق وصل إلى نحو 71، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات.

وتابع كليم أن ظروف مكافحة الحرائق خفت قليلا أثناء الليل، رغم أنه حذر من أن هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة اليوم الأربعاء ستشكل تحديا للسلطات التي تحاول السيطرة على الحريق. وطُلب من سكان ضاحية شيدي هيلز الشمالية الشرقية أن يفكروا في الإجلاء.

ومضى مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ قائلا: "نحن في اليوم الثالث من هذا الحريق اليوم وسيظل حريقًا صعبًا بالنسبة لنا لمدة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام على الأقل".

واستطرد كليم قائلا إنه من المتوقع أن تكون الظروف الجوية أكثر ملائمة في نهاية الأسبوع.

وأوضح أنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق على السبب وراء اشتعال الحرائق.

واندلعت حرائق الغابات في بلدة ووروولو الواقعة على أطراف مدينة بيرث أول أمس الأول الاثنين وتضاعف حجمها بين عشية وضحاها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية "أستراليان أسوشيتد برس" (إيه.إيه.بي).

وأفادت هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي) بأن النيران أتت على أكثر من 9400 هكتار من الأراضي حتى الآن.

وتعد بيرث هي رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أستراليا ويبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.

وتم إغلاق المدينة لمدة خمسة أيام مساء الأحد الماضي بعد أن ثبتت إصابة حارس أمن فندق بفيروس كورونا.

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