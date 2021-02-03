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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفريق الشرطة التركية احتجاجات جامعة البسفور (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:10 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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فرقت الشرطة التركية في مدينتي أنقرة وإسطنبول احتجاجات طلابية، ضد تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان الأكاديمي مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور، وهو الأمر الذي قوبل برفض كبير في الأوساط الطلابية والأكاديمية.

وانطلقت احتجاجات طلاب وكوادر الجامعة بدأت في 2 يناير ضد قرار أردوغان تعيين مقرب منه، وعضو حزب العدالة والتنمية.

وشهدت كل من إسطنبول وأنقرة الثلاثاء، احتجاجات أطلقت خلالها شرطة إسطنبول الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة "قاضي كوي" في الجانب الآسيوي، بناءً على دعوة من مجموعة المجتمع المدني لقوى العمل والسلام والديمقراطية في إسطنبول.

كما تعرض العديد من الأشخاص للضرب والاعتقال أثناء تدخل الشرطة، بينما ردد المتظاهرون هتافات "كتفا بكتف ضد الفاشية" وحملوا لافتات كتب عليها "لن ننظر إلى الأسفل أبدًا"، كذلك اعتدت الشرطة على الصحفيين، وحاولت منعهم من تغطية الاحتجاجات.

وبعد انتشار مقطع فيديو لضابط شرطة في الأول من فبراير، يطلب من أحد الطلاب بالنظر إلى الأسفل، زادت حدة الاحتجاجات الطلابية وبات شعار "لن ننظر إلى الأسفل" موضوعًا متداولًا عبر تويتر فور نشر الفيديو.

وتعقيبًا على هذا الفيديو أصدرت المديرية العامة للأمن في إسطنبول، بيانًا نشرته عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، فندت فيه "مزاعم إهانة ضباط الشرطة للطلاب الذين ساروا في مجموعات من منطقة إتيلر إلى جامعة بوغازيتشي، والقول للطلاب أن عليهم النظر إلى الأسفل"، مؤكدة أن هذا الكلام زائف.

وانطلق المحتجون الثلاثاء، إلى ميدان "قاضي كوي" بعد أن حظر مكتب حاكم المنطقة جميع التظاهرات لمدة سبعة أيام بحجة الاجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، بالتزامن مع قرار مماثل من والي إسطنبول بحظر التجمعات والتظاهرات في المناطق التي يقع فيها حرم جامعة "بوغازيتشي"، حتى 5 فبراير الجاري، وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية تركية.

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