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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من إدارة بايدن حول صفقة إس 400 الروسية التركية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:26 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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في أول تعليق له على صفقة إس 400 الروسية، أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أعرب للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن قلق واشنطن من تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي "ناتو" وفعاليته بسبب حصول تركيا على منظومة "إس 400" الصاروخية الدفاعية الروسية.

يأتي هذا فيما بحث كل من المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، عددًا من القضايا في أول اتصال بين تركيا وإدارة بايدن.

كما أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من خرق معلومات تكنولوجية حساسة، في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية، مثل مقاتلة إف-35 الجديدة، وكانت تركيا قد طلبت مئة طائرة طراز "إف-35" واستثمرت صناعاتها الدفاعية مبالغ طائلة في مشروع تطويرها، حتى استبعادها من البرنامج بسبب شراء إس-400.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، قد قال إن تركيا مصدر القلق بالنسبة للولايات المتحدة ودول أوروبا، وذلك في أول هجوم من إدارة الرئيس جو بايدن على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت إدارة بايدن قد دعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج عن زعيم الأكراد صلاح الدين دميرتاش، والمعارض التركي عثمان كافالا، في أول تصريحاتها عن تركيا، تركزت حول قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

يأتي هذا فيما قال مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون والباحث المقيم في معهد "أميركان إنتربرايز" لشبكة "سي إن بي سي" CNBC: "الشيء الوحيد الذي جعل العلاقة متماسكة على مدى السنوات العديدة الماضية هو علاقة ترمب الشخصية بأردوغان. ومع خروج ترمب، يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية.

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