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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الألمانية تعثر على قنبلة يدوية داخل سيارة فى برلين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:08 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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عثر ضباط شرطة ألمان على قنبلة يدوية موقوتة خلال عملية تفتيش لسيارة تم الإبلاغ عن سرقتها في العاصمة برلين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، إن متخصصين تقلوا القنبلة إلى أحد مواقع التفجير الخاضعة للرقابة.

كما عثر الضباط خلال عملية التفتيش التي أجريت صباح أمس الأول الإثنين، على ثلاثة فؤوس في السيارة بالإضافة إلى مسدس فارغ وكميات صغيرة من المخدرات في حقيبة يد السائقة البالغة من العمر 22 عامًا.

وبحسب شهادتها الخاصة، فإن المرأة ليس لديها رخصة قيادة، وألقي القبض على هذه السائقة ورفاقها الأربعة، وأعمارهم 32 و38 و40 و42، وتفيد تقارير يأنه من الواضح أن هؤلاء الأربعة كانوا تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت الشرطة أنه يجري التحقيق الآن مع هؤلاء الأشخاص للاشتباه في سرقة سيارة وقيادتها بدون رخصة تحت تأثير مواد مسكرة وانتهاك قانون مكافحة المخدرات وانتهاك قانون مكافحة حيازة الأسلحة.

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