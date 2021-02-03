رومانيا تعيد جزئيا فتح المدارس فى إطار التخفيف من قيود كورونا

أعلنت رومانيا إعادة فتح المدارس ودور رياض الأطفال بشكل جزئي بدءًا من الاثنين المقبل، بعد إغلاقهم ضمن قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أمس الثلاثاء إن أغلب الطلاب سيتلقون دروسهم في المدارس بدءًا من الأسبوع المقبل.وأضاف يوهانيس أنه سيتم التعامل مع مسألة افتتاح المدارس بشكل مختلف على المستوى المحلي: إما من خلال السماح للطلاب في جميع المراحل الدراسية بالذهاب لمدارسهم، أو فقط السماح لطلاب المرحلة الإبتدائية، أو السماح للطلاب من الصفوف الدراسية الأعلى، اعتمادًا على معدل انتشار الفيروس في البلاد.وشدد الرئيس الروماني على أنه سيتم إغلاق المدارس تمامًا في حال ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في مناطق بعينها.ورومانيا واحدة من الدول الأوروبية الأقل تأثرًا بالوباء، إذ يبلغ معدل الإصابات على مستوى البلاد 2ر90 لكل 100 ألف نسمة.