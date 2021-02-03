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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» الأمريكى يصادق على تعيين مهاجر لاتينى وزيرًا للأمن الداخلى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:42 ص
الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي
وكالات
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أليخاندرو مايوركاس، المولود في كوبا، وزيرًا للأمن الداخلي، ليصبح بذلك أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والحدود.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تأتي هذه المصادقة بغالبية 57 سيناتورًا مقابل 43 مع سعي الرئيس جو بايدن لإبطال قرارات معادية للهجرة اتخذها سلفه دونالد ترامب، ووسط دعوات لإصلاح سياسات حماية الحدود والبتّ بوضع ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

ومايوركاس محام سابق يبلغ 61 عامًا، وقد وصل الى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

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