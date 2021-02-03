مقتل 32 شخصًا فى حادث مرورى بأوغندا

لقي 32 شخصا حتفهم في حادث تصادم بين خمس سيارات في جنوب غرب أوغندا، حسبما أعلن الصليب الأحمر الأوغندي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الصليب الأحمر إن الحادث وقع على الطريق بين مدينتي كاسيسي وهيما بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأضاف الصليب الأحمر أنه تم نقل خمسة ناجين إلى مستشفى كيلمبي، التي تبعد نحو 10 كيلومترات من مدينة كاسيسي.وأوضح الصليب الأحمر أن قوات الشرطة والدفاع للوقوف على أسباب الحادث.