السلطات الروسية تعتقل أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات مؤيدة لنافالنى

اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 1،050 شخصًا خلال تظاهرات جرت في أنحاء عدّة من البلاد، ولا سيّما في العاصمة موسكو، احتجاجًا على إصدار محكمة حكمًا بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة تقارب ثلاث سنوات، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت "أو في دي-إنفو"، المنظمة غير الحكومية المتخصّصة في متابعة الاحتجاجات، إنّ الغالبية الساحقة من هؤلاء الموقوفين (865 شخصًا) اعتقلوا في موسكو حيث فرّقت قوات الأمن بالقوة متظاهرين نزلوا للاحتجاج على عقوبة السجن الصادرة بحق نافالني.