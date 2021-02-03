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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الاربعاء 3 فبراير 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:10 ص
برج الحوت
برج الحوت
سارة ساويرس
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا
تتألق في عملك بشكل كبير وتتحسن علاقتك بمديرك وأصدقائك وهذا ينعكس علي أدائك بشكل مثالي:

عاطفيًا
لاتجعل تجارك السابقة تؤثر على علاقتك مع حبيبك، فلكل علاقة ظروفها وغير جيد أن تجعل الماضي يؤثر عليك، كن منتبه حتى تحافظ علي حبك.

صحيًا
تعاني من الصداع المستمر بسبب قلة النوم وضغوط العمل المتذايدة، حاول أن تأخذ قسط كافي من النوم والراحة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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