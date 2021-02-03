رصد هزتين أرضيتين قبالة سواحل كامتشاتكا شرقى روسيا

رصد خبراء الزلازل هزتين أرضيتين بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال الفرع المحلي لهيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية إن الهزة الأكثر قوة تم رصدها في الساعة 2:14 فجر الأربعاء 3 فبراير بالتوقيت المحلي (الساعة 17:14 يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ على بعد 129 كلم جنوب شرقي مدينة أوست كامتشاتسك.وبلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر، وكانت على عمق 59 كيلومترا.والهزة الثانية تم رصدها في الساعة 10:31 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (1:31 بالليل بتوقيت موسكو)، قرب السواحل الغربية لشبه الجزيرة في خليج شيليخوف.وبلغت قوة الهزة الثانية 3.8 درجة بمقياس ريختر، وعمقها 6 كيلومترات.