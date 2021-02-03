حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 3 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت، مروة نصر، حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًاحاول أن تكون أكتر هدوء حتى تركز في عملك ؛ لأنك سوف تشعر بالتوتر الزائد، بسبب كثرة المسؤوليات الملقاه عليك.عاطفيًاإذا كنت تشعر بالانجذاب اتجاه أي شخص تعرفت عليه مؤخرًا، حاول أن تتأكد من مشاعرك اتجاهه قبل أن تتخد أي خطوة في علاقتك معه.صحيًاإذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة قم بزيارة الطبيب بفحصك حتى لا يتطور الأمر أكثر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.