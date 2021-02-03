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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قنوات أوكرانية تصف العقوبات المفروضة عليها بـ«تصفية للحسابات»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:30 ص
قنوات أوكرانية
قنوات أوكرانية
وكالات
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وصفت قنوات "112 أوكرانيا" وNewsOne وZiK التلفزيونية الأوكرانية قرار السلطات فرض عقوبات عليها بأنه "تصفية للحسابات السياسية" مع "قنوات معارضة غير مرغوب فيها".

وجاء في بيان نشر على موقع قناة "112 أوكرانيا"، أن "السلطات ممثلة بشخص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قررت القضاء على 3 قنوات معارضة، وفرض العقوبات على مالك الشركة القابضة نائب البرلمان تاراس كوزاك".

وأضاف البيان: "نعتبر القرار الصادر عن مجلس الأمن والدفاع الوطني والرئيس زيلينسكي تصفية للحسابات السياسية مع وسائل الإعلام غير المرغوب فيها".

واعتبرت القنوات التلفزيونية أن القرار اتخذ بذريعة مفعتلة، مؤكدة عزمها على الدفاع عن حقوقها.

وكان الرئيس زيلينسكي قد أمر بتفعيل قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني فرض عقوبات على تاراس كوزاك، وهو مالك شركة قابضة للإعلام تضم عدة قنوات تلفزيونية، ونائب في البرلمان الأوكراني عن حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة".

وينظر إليه على أنه اليد اليمنى لرئيس المجلس السياسي للحزب وأحد أبرز شخصيات المعارضة، الملياردير والنائب في البرلمان فيكتور مدفيدتشوك.

وعلى إثر القرار توقفت القنوات الثلاث المذكورة عن البث.

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