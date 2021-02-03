حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 3 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت، مروة نصر، حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنًياتجنب المواجهات مع زملائك أو رؤسائك حتى لا تزيد المشاكل والتوترات بينكم؛ لأن ذلك يؤثر على العمل بالسلب.عاطفيًاعلاقتك جيدة بالحبيب، ولكن لا بد من وضع الحدود في علاقتكما، تحدث معه بوضوح وسوف يتقبل أفكارك إذا كان يحبك بصدق.صحيًاصحتك غير جيدة هذه الفترة، قم ببعض الفحوصات الطبيه للاطمئنان على حالتك لتجنب حدوث مشكلات صحية كبيرةوتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.