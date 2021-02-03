رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 3 فبراير 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:19 ص
برج الحمل
برج الحمل
سارة ساويرس
طباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت، مروة نصر، حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، وفيما يخص برج الحمل، قالت:

مهنيًا: لديك طاقة كبيرة لإنجاز عملك اليوم، تجنب حدوث المشاكل والتوترات مع أصدقائك لأن ذلك سيكون في مصلحتك عمليا فأنت بحاجتهم.

عاطفيًا: إذا كنت تتجاهل الحبيب هذه الفترة، اهتم به وحاول قضاء وقت أكبر معه حتى لا تتوتر علاقتك به.

صحيًا: هناك العديد من الضغوطات التي تؤثر على صحتك كن حذرًا ولا تتجاهل نوبات الصداع المتكرر واحذر من ارتفاع ضغط الدم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

«الصحة»: تسجيل 521 إصابة جديدة بكورونا.. و47 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«أمازون» تحقق إيرادات بـ125.6 مليار دولار خلال 3 أشهر

توقيف 6 أشخاص عدّلوا أحرف لافتة هوليوود الشهيرة

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

دراسة: إصابات كورونا بين يهود لندن تتوسط أعلى النسب عالميا

أيام زمان

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

«لكل أغنية واحدة».. حكاية مها صبرى مع «الباروكة»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

جمال حسان: المسودات فى صورتها الأولى كتابة حرة لا تهم أحدا

مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية