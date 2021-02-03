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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تربط سحب القوات الدولية من أفغانستان بإتمام السلام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:55 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رفضه أي سحب للقوات الدولية من أفغانستان، قبل إتمام مفاوضات السلام بين حكومة كابل وحركة طالبان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" خلال المؤتمر الرقمي "أوروبا 2021" لمجموعة صحف ألمانية، قال الوزير المنتمي إلى "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في برلين: "يجب أن نربط بين العمليتين، سحب القوات الأجنبية ومفاوضات السلام".

وأضاف أنه لا يجب "التمسك بطاعة مبالغ فيها بموعد نهاية أبريل"، وذلك في إشارة إلى الوعد الذي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قطعه لطالبان بمغادرة كل القوات الأجنبية أفغانستان بحلوله، وقال: "إذا تمت مفاوضات السلام وبنجاح، فعندئذ ستحين اللحظة لسحب القوات الأجنبية من هناك".

وصرح ماس بأن مفاوضات السلام "متثاقلة"، لافتا إلى أنها لن تنتهي بحلول نهاية أبريل المقبل.

وقال: "نحن متخوفون من إمكانية أن تتخذ طالبان من ذلك ذريعة للخروج من المفاوضات والبحث عن حل عسكري في هذا الصراع".

وأكد الدبلوماسي الألماني على ضرورة التوصل إلى حل مشترك مع الولايات المتحدة لسحب القوات وذكر أن الحكومة الأمريكية الجديدة عرضت هذا الأمر.

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