ضبط «أحمد ونهى» أصحاب الفيديوهات الخادشة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من القبض على "أحمد ونهى"، المقيمان بمركز حوش عيسى، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والأعمال المنافية للأداب العامة للمجتمع، من خلال تصوير فيديوهات خادشة للحياء العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض التربح.وكانت مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بقطاع غرب الدلتا رصدت بعض الفيديوهات التى تخدش الحياء العامة، وتمكنت من تحديد مصدر وهوية من قام بنشر تلك الفيديوهات، وهم "أحمد ونهى".وتم فحص الفيديوهات وتبين أنها تخدش الحياء بالمجتمع، من خلال تقديم محتويات تساعد على نشر الإباحية والتجرؤ على المبادئ والأخلاق العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة.