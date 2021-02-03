توقيف 6 أشخاص عدّلوا أحرف لافتة هوليوود الشهيرة

أوقفت الشرطة الأمريكية 6 أشخاص بعدما تلاعبوا باللافتة الشهيرة في هوليوود بتغيير حرفين منها لتصبح "هوليبووب" في خطوة ترمي حسب معلومات صحفية إلى التوعية من سرطان الثدي.وانتشرت في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر اللافتة الشهيرة في التلة المطلة على لوس أنجلوس، لكن مع حرفين معدّلين بما يظهر كلمة "هوليبووب" "بوب" بالإنكليزية تعني الثدي.وأفادت قناة "أن بي سي لوس أنجلوس" بأن هذا العمل يحمل بصمات ناشطين أرادوا التوعية من سرطان الثدي، وقد استخدموا أغطية مشمعة ضخمة لإظهار الأحرف بشكلها الجديد.وأوضحت الشرطة لوسائل إعلام محلية أن هذه الخطوة لم تلحق أي ضرر باللافتة.وقال قائد شرطة لوس أنجلوس ستيف لوري، إن هذا العمل التخريبي "ليس طريفا البتة"، مؤكدا عبر "تويتر" أن "شعارات لوس أنجلوس ثمينة".وهذه ليست المرة الأولى التي تحوّر فيها أحرف لافتة هوليوود، إذ سبق أن عدّل ناشطون مؤيدون للماريخوانا 3 مرات هذه الحروف البيضاء الضخمة لإظهار كلمة "هوليويد" "ويد" بالإنكليزية وتعني الحشيش.