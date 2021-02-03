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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تفرق مظاهرات طلابية وتعتقل العشرات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:20 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
وكالات
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أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وطاردت محتجين في شارع ضيق بإسطنبول، فيما تتصاعد التظاهرات الطلابية منذ أسابيع احتجاجا على قرار الرئيس أردوغان بتعيين رئيس لإحدى الجامعات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قدر شهود عيان ووسائل إعلام ما بين 50 إلى 60 شخصا أوقفوا في إسطنبول بحلول مساء الثلاثاء.

وتشهد تركيا منذ أسابيع تظاهرات في حرم جامعات كبرى احتجاجا على تعيين مليح بولو أحد الموالين لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيسا لجامعة البوسفور المرموقة في إسطنبول مطلع العام، حيث اعتقلت الشرطة 159 طالبا عندما تصدت لتظاهرة داخل الحرم الجامعي ليل الإثنين.

وحظرت التظاهرة لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، لكن نواب المعارضة جاؤوا مع ذلك للمشاركة، في حين سمعت أصوات طرق أواني الطبخ في مختلف أنحاء المدينة، بعدما طلب المنظمون من مؤيديهم إحداث ضجة لإظهار القوة.

وتذكر التظاهرات الشبابية باحتجاجات 2013، التي تفجرت رفضا لمشروع تدمير متنزه في إسطنبول، قبل أن تمتد إلى أنحاء البلاد لتمثل تهديدا مباشرا لحكم الرئيس التركي.

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