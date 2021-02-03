رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: لا يمكننا استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:46 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكن أن تبدأ باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا ما لم تقدم روسيا طلبا لتسجيله لدى الأجهزة الأوروبية.

وقال ماكرون، في حديث لقناة "تي إف 1" الفرنسية: "اليوم رأينا تقارير حول الفاعلية العالية للقاح "سبوتنيك V". لكننا لا يمكن أن نوزعه في فرنسا إن لم توجه روسيا طلبا لدخول السوق إلى سلطاتنا".

وأضاف أن الأجهزة الأوروبية والوطنية ستدرس اللقاح من الناحية العلمية فور ورود طلب من المنتج الروسي، وبناء على النتائج ستتم الموافقة عليه أو رفضه، وشدد على أن "هذا القرار ليس سياسيا، بل قرار علمي بحت".

ويأتي ذلك بعد أن نشرت مجلة Lancet العلمية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، والتي أظهرت مستويات عالية من فاعليته ونجاعته، حيث بلغت 91.6%.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

«الصحة»: تسجيل 521 إصابة جديدة بكورونا.. و47 حالة وفاة

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021

«أمازون» تحقق إيرادات بـ125.6 مليار دولار خلال 3 أشهر

توقيف 6 أشخاص عدّلوا أحرف لافتة هوليوود الشهيرة

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

أيام زمان

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

جمال حسان: المسودات فى صورتها الأولى كتابة حرة لا تهم أحدا

مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية