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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظريف: الولايات المتحدة هى التى انسحبت من الاتفاق النووى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:45 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة هي التي تركت خطة العمل الشاملة المشتركة وانتهكتها.

وأضاف: "إيران اتخذت تدابير علاجية ويجب أن تعود الولايات المتحدة إلى الامتثال وعندئذ ستلغي إيران على الفور الإجراءات العلاجية".

وشدد ظريف على أن "منسق اللجنة المشترك يمكنه العمل بالتشاور مع إيران والولايات المتحدة".

وفي تصريح سابق لوكالة "إرنا"، قال ظريف تعليقا على مدى تأثير تعيين كروبرت مولي مبعوثا للإدارة الأمريكية لشؤون إيران: "ما يهمنا ليس الأفراد، فمولي كان حاضرا في المفاوضات النووية وهو كسائر أعضاء فريق بايدن".

وأضاف: "ما سنوليه الاهتمام هو إجراءات إدارة بايدن للإلغاء العملي للحظر الذي فرض على الجمهورية الإيرانية في عهد ترامب، وحينما نشاهد هذه الإجراءات فمن المؤكد سنبدي رد الفعل".

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