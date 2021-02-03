بايدن يوقع 3 أوامر بإلغاء قرارات لترامب بشأن الهجرة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى قلب مسار قيود الهجرة المتشددة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.وأفادت شبكة "NBC" بأن أحد الأوامر يقضي بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها "عدم التسامح مطلقا".وقال بايدن للصحفيين عقب توقيعه الأوامر التنفيذية إنه لا يضع قانونا جديدا ولكنه "يقضي على السياسة السيئة".ووصف مسؤول في إدارة بايدن سياسة ترامب بأنها "فشل أخلاقي"، وقال: "كان الرئيس ترامب شديد التركيز على الجدار الحدودي مع المكسيك، ولم يفعل شيئا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلى حدودنا الجنوبية. لقد كانت استراتيجية محدودة وساذجة، وفشلت".ولفت إلى أن "نهج الرئيس بايدن هو التعامل مع الهجرة بشكل شامل وعادل وإنساني".