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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 22 وفاة و835 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:39 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 281 عن ضحايا أمس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 472273 حالة.

وسجلت الوزارة أيضا 22 وفاة جديدة ارتفاعا من 12 وفاة أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 8309، وأفادت الوزارة بأن عدد الذين جرى تطعيمهم ضد كوفيد-19 في المغرب بلغ حتى مساء الثلاثاء 257291.

وينوي المغرب تطعيم 80 في المئة من سكانه على مراحل بعد إعطاء الأولوية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التطعيم أكثر من ثلاثة أشهر.

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