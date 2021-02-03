«قبل الخمسين» يحصد جائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة «الصقر الإماراتى»
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:39 ص
دعاء عبد المقصودطباعة
حصد الفيلم القصير "قبل الخمسين" جائزة أفضل فيلم قصير في مسابقة "الصقر الإماراتي القصير" في مهرجان العين السينمائي.
"قبل الخمسين " إخراج محمد سليمان الوحش، يتناول بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي فانتازي.
وتدور أحداث فيلم "قبل الخمسين" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.
يشار إلى أن محمد الوحش بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج في قناة "الحياة" ومن ثم مخرجا منفذا بقناة "المحور" في عام 2018، كما اتجه للعمل في إخراج الأفلام القصيرة مطلع 2020 الماضي.
وانتهى "الوحش" مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "سكة البحر" من إخراجه ومن المنتظر عرضه على بعض المنصات الإلكترونية الشهر الجاري.
"قبل الخمسين " إخراج محمد سليمان الوحش، يتناول بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي فانتازي.
وتدور أحداث فيلم "قبل الخمسين" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.
يشار إلى أن محمد الوحش بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج في قناة "الحياة" ومن ثم مخرجا منفذا بقناة "المحور" في عام 2018، كما اتجه للعمل في إخراج الأفلام القصيرة مطلع 2020 الماضي.
وانتهى "الوحش" مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "سكة البحر" من إخراجه ومن المنتظر عرضه على بعض المنصات الإلكترونية الشهر الجاري.