«قبل الخمسين» يحصد جائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة «الصقر الإماراتى»

حصد الفيلم القصير "قبل الخمسين" جائزة أفضل فيلم قصير في مسابقة "الصقر الإماراتي القصير" في مهرجان العين السينمائي."قبل الخمسين " إخراج محمد سليمان الوحش، يتناول بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي فانتازي.وتدور أحداث فيلم "قبل الخمسين" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.يشار إلى أن محمد الوحش بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج في قناة "الحياة" ومن ثم مخرجا منفذا بقناة "المحور" في عام 2018، كما اتجه للعمل في إخراج الأفلام القصيرة مطلع 2020 الماضي.وانتهى "الوحش" مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "سكة البحر" من إخراجه ومن المنتظر عرضه على بعض المنصات الإلكترونية الشهر الجاري.