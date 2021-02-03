رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد كورونا الخميس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:37 ص
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن التطعيم بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ الخميس المقبل، ليشمل متلقي الجرعة الأولى منه.

وأوضحت الوزارة، أن كل من أخذ الجرعة الأولى سيأخذ الجرعة الثانية من المطعوم المحفوظة له أصلًا وضمن المدة المقررة مسبقًا.

وأضافت: «سيتم إرسال رسائل نصية لمتلقي الجرعة الثانية مع تعديلات بسيطة على المواعيد لتجنب الاكتظاظ وتسهيل الإجراءات».

وانطلقت حملة التطعيم في الأردن في الـ13 من يناير الماضي، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح «سينوفارم» الصيني، ولقاح «فايزر بيونتيك» الأمريكي الألماني.

وسجل الأردن 329 ألف إصابة، و4334 وفاة بالفيروس.

موضوعات متعلقة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

دراسة: إصابات كورونا بين يهود لندن تتوسط أعلى النسب عالميا

إشبيلية يتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا

مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزى

أيام زمان

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

«لكل أغنية واحدة».. حكاية مها صبرى مع «الباروكة»

حكاية الفيلم الذي كان سببًا في طلاق سهير رمزي

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

جمال حسان: المسودات فى صورتها الأولى كتابة حرة لا تهم أحدا

مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية