الأردن: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد كورونا الخميس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن التطعيم بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ الخميس المقبل، ليشمل متلقي الجرعة الأولى منه.وأوضحت الوزارة، أن كل من أخذ الجرعة الأولى سيأخذ الجرعة الثانية من المطعوم المحفوظة له أصلًا وضمن المدة المقررة مسبقًا.وأضافت: «سيتم إرسال رسائل نصية لمتلقي الجرعة الثانية مع تعديلات بسيطة على المواعيد لتجنب الاكتظاظ وتسهيل الإجراءات».وانطلقت حملة التطعيم في الأردن في الـ13 من يناير الماضي، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح «سينوفارم» الصيني، ولقاح «فايزر بيونتيك» الأمريكي الألماني.وسجل الأردن 329 ألف إصابة، و4334 وفاة بالفيروس.