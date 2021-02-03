أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

كان لحذف شخصية الفنانة أسمهان من مسلسل أم كلثوم قصة، وحكايتها أن الأميرة كاميليا نجلة الفنانة الراحلة أرسلت العديد من الفاكسات لوزير الإعلام، وكان في ذلك الوقت صفوت الشريف، تطلب فيها حذف شخصية والدتها من هذا العمل، وعدم التعرض له من قريب أو بعيد.كان القرار قد أصدره صفوت الشريف برغم تصريحات محفوظ عبد الرحمن بأنه سيتعامل مع شخصية أسمهان من خلال منظور فني بحت، وبعيدًا عن مواقفها الشخصية أو الكتب التي تناولت سيرة حياتها ومواقفها السياسية.وقال محفوظ عبد الرحمن في ذلك الوقت: «كل ما كان يهمني في شخصية أسمهان هو فنها ونجوميتها وتربعها على عرض الأغنية لفترة طويلة، ومن خلال مسلسل أم كلثوم كنت سأطرح وجه المنافسة الحامية بين أسمهان وأم كلثوم«، وذلك حسبما ذكرت مجلة «المصور» في تقرير لها.