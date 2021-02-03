لوبان تدعو للتعاون مع روسيا بشأن لقاح «سبوتنيك V»

دعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي مارين لوبان إلى التعاون مع روسيا في محاربة وباء فيروس كورونا، بعد تأكيد فعالية لقاحها "سبوتنيك V".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت لوبان: "الآن عندما لم تبق أي شكوك في فاعلية لقاح "سبوتنيك V" الروسي، يمكن له أن يساعدنا في محاربة الوباء".ودعت إلى "العمل بروح من التفاهم مع روسيا وعدم السماح للإيديولوجيا المعادية لروسيا بأن تقضي على فرصة تلقيح مواطنينا".ويأتي ذلك بعد أن نشرت مجلة Lancet العلمية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، والتي أظهرت مستويات عالية من فاعليته ونجاعته، حيث بلغت نسبة فعاليته 91.6%.