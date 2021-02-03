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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا العالمية تتخطى الـ103.5 مليون حالة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:10 ص
إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 103.52 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد وفيات الفيروس إلى مليونين و239154.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بعشر دول بالإصابات والوفيات عالميا:

- الولايات المتحدة 443622 (وفاة) - 26385274 (إصابة)
- الهند 154486 (وفاة) - 10766245 (إصابة)
- البرازيل 225099 (وفاة) - 9229322 (إصابة)
- روسيا 74158 (وفاة) - 3884730 (إصابة)
- المملكة المتحدة 106564 (وفاة) - 3835783 (إصابة)
- فرنسا 76512 (وفاة) - 3201461 (إصابة)
- إسبانيا 59081 (وفاة) - 2822805 (إصابات)
- إيطاليا 88845 (وفاة) - 2560957 (إصابة)
- تركيا 26237 (وفاة) - 2492977 (إصابة)
- ألمانيا 57454 (وفاة) - 2224898 (إصابة)

وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

28 - العراق 13068 (وفاة) - 621755 (إصابات)
34 - المغرب 8309 (وفيات) - 472273 (إصابة)
39 - السعودية 6383 (وفاة) - 368639 (إصابة)
40 - الأردن 4326 (وفاة) - 328062 (إصابة)
42 - الإمارات 866 (وفاة) - 309649 (إصابة)
43 - لبنان 3145 (وفاة) - 303072 (إصابة)

جدير بالذكر أن إحصاء "رويترز" يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسئولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

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